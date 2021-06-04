Подписчики укорили 20-летнюю Эрику за смелое фото в публично месте.
Неродная дочь Ивана Урганта Эрика разместила в своём Instagram-аккаунте провокационный снимок.
Девушку сфотографировали на эскалаторе в Нью-Йорке, когда она приподняла подол платья.
Под летним нарядом показалась пятая точка девушки в нижнем белье.
Эрика не впервые шокирует публику. Раньше она снималась в откровенных фотосессиях со своим бывшим чернокожим парнем.
Дочь шоумена снималась в рекламе нетрадиционных пар, поэтому аудитория уже почти привыкла к выходкам Эрики.
Тем не менее, русскоязычные подписчики пожурили девушку за хулиганский поступок.
"Пошло. Стыдно перед родителями";
"Папа увидит же, блин", — писали под фото фолловеры.
Эрика придумала, что ответить сетевым моралистам.
"Не думаю, что папе интересны мои булки, спасибо", — написала студентка престижной школы дизайна Parsons в Нью-Йорке, которая обчается по специальности "современное искусство и фотография"
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