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Дочь Ивана Урганта показала пятую точку на эскалаторе в метро

Шоу-бизнес

Подписчики укорили 20-летнюю Эрику за смелое фото в публично месте.

Эрика Кикнадзе
Эрика Кикнадзе

Неродная дочь Ивана Урганта Эрика разместила в своём Instagram-аккаунте провокационный снимок.

Девушку сфотографировали на эскалаторе в Нью-Йорке, когда она приподняла подол платья.

Под летним нарядом показалась пятая точка девушки в нижнем белье.

Эрика Кикнадзе
Эрика Кикнадзе

Эрика не впервые шокирует публику. Раньше она снималась в откровенных фотосессиях со своим бывшим чернокожим парнем.

Дочь шоумена снималась в рекламе нетрадиционных пар, поэтому аудитория уже почти привыкла к выходкам Эрики.

Тем не менее, русскоязычные подписчики пожурили девушку за хулиганский поступок.

"Пошло. Стыдно перед родителями";

"Папа увидит же, блин", — писали под фото фолловеры.

Эрика придумала, что ответить сетевым моралистам.

"Не думаю, что папе интересны мои булки, спасибо", — написала студентка престижной школы дизайна Parsons в Нью-Йорке, которая обчается по специальности "современное искусство и фотография"

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Автор: Елена Былкина
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