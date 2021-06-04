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Максакова подсчитала ущерб после кражи в её квартире в Москве

Шоу-бизнес

Оперная певица Мария Максакова рассказала о гигантском материальном ущербе, нанесённом ей злоумышленниками.

Максакова подсчитала ущерб после кражи в её квартире в Москве

Преступники, по словам актрисы, украли из сейфа квартиры, которую она сдавала, более семи миллионов рублей.

Кроме того, из апартаментов Максаковой вынесли ценные живописные шедевры. Ущерб от кражи полотен оперная дива оценивает в сумму более 22 миллионов рублей.

Певица объяснила, что украденные ценности она в последний раз видела три года назад.

Максакова отметила, что не могла постоянно следить за квартиросъёмщиками, что обернулось неприятностями.

Более того, в её квартире накопились огромные долги за услуги ЖКХ. Погашать задолженность артистке придётся из своего кармана.

По факту произошедшего проводится проверка. Максакова не знает, кто мог совершить преступление в московской квартире, стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей.

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Автор: Елена Былкина
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