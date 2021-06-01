Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в день защиты детей опубликовал новый клип на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). В ролике, размещённом на YouTube, роль сурового следователя сыграл Александр Ревва. В страшном клипе музыкант нарисовал пугающие картины жестокого пионерского детства.
Тилль Линдеманн вырос в ГДР, где после Второй мировой войны строили социализм. Рок-музыкант сыграл роль человека, который мстит своим обидчикам, которые его травили в детстве.
В клипе предстают устрашающие картины с советской атрибутикой. Из глаз огромного бюста Ленина льются кровавые слёзы.
Недавно Линдеманн исполнил песню о лётчиках на русском языке "Любимый город". Милое исполнение понравилось российской публике, однако вокалист недолго был "белым и пушистым". Скоро он снова шокировал публику своим провокационным творчеством.
В ролике судят человека за убийства своих бывших одноклассников, которые издевались над ним, будучи пионерами. Сообщается, что действия происходят в Москве в 1989 году.
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