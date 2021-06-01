Солист Rammstein презентовал новый клип про пионеров и буллинг

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в день защиты детей опубликовал новый клип на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). В ролике, размещённом на YouTube, роль сурового следователя сыграл Александр Ревва. В страшном клипе музыкант нарисовал пугающие картины жестокого пионерского детства.

Till Lindemann - Ich hasse Kinder (Official Video)

Тилль Линдеманн вырос в ГДР, где после Второй мировой войны строили социализм. Рок-музыкант сыграл роль человека, который мстит своим обидчикам, которые его травили в детстве.

В клипе предстают устрашающие картины с советской атрибутикой. Из глаз огромного бюста Ленина льются кровавые слёзы.

Недавно Линдеманн исполнил песню о лётчиках на русском языке "Любимый город". Милое исполнение понравилось российской публике, однако вокалист недолго был "белым и пушистым". Скоро он снова шокировал публику своим провокационным творчеством.

В ролике судят человека за убийства своих бывших одноклассников, которые издевались над ним, будучи пионерами. Сообщается, что действия происходят в Москве в 1989 году.