Актриса Татьяна Лазарева раскритиковала российское телевидение

Татьяна Лазарева уже давно не появляется на телевидении. В настоящее время она занимается продвижением собственного видеоблога на YouTube, в котором обсуждает проблемы, связанные с воспитанием детей.

54-летняя актриса приняла участие в шоу "Юзефович", в котором оценила современный юмор. Лазарева подчеркнула, что негативно относится к нынешним особенностям жанра, так как считает их проявлением несвободы.

"Это, конечно, эзопов язык.<…> Ну не надо смотреть современное ТВ. Зачем приучать себя к плохому?" — возмутилась она.

Также актриса призналась, что уже давно отказалась от развлекательного направления в творчестве. Рождение детей навело её на мысль, что не всё смешно. Теперь звезда использует юмор как способ разрядить обстановку.

"Я ещё к тому времени глубоко вошла в благотворительность и мой пузырёк оказался очень маленьким. Я не могла шутить. Юмор остался как навык, чтобы разрядить обстановку. А вот просто ржать ради смеха и кого-то смешить мне стало в какой-то момент неинтересно", — пояснила ведущая.

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