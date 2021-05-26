"Хирург от Бога!": Влад Топалов поблагодарил врача-онколога за спасение

Экс-солист группы Smash! ранее публиковал видео и фотографии из больничной палаты. Артист объяснял, что перенёс операцию, но что именно приключилось с ним, певец не рассказывал. Подписчики Влада Топалова догадались, с каким недугом боролся артист, увидев фотографию врача, которого певец благодарил на своей странице в Instagram.

Супруга исполнителя Регина Тодоренко ранее признавалась, что опасалась за жизнь супруга, однако, к счастью, всё закончилось благополучно.

По итогам перенесённого хирургического вмешательства Влад Топалов опубликовал объёмный пост в Instagram.

Певец благодарил своего спасителя, разместив фотографию с врачом в своём аккаунте.

"С появлением у меня уже признаков жизни и даже радости очень хочется сказать несколько слов о человеке, который, если не спас мою жизнь, то точно спас мое качество жизни. Невероятно остроумный, добрейшей души и сердца человек. Хирург от Бога. Врач от Бога. Человечище! Который любит людей, любит помогать и старается делать это вопреки всем преградам и препятствиям", — написал Влад в микроблоге.

Эти слова были адресованы врачу-онкологу Бадме Башанкаеву. Он специализируется на операциях по удалению злокачественных опухолей на кишечнике.

"Если он лечился у Бадмы Николаевича, то это связано с колоректальной онкологией…", — прокомментировала пост артиста одна из подписчиц.

Для справки: колоректальный рак является одним из самых распространённых в нашей стране. Онкология кишечника по распространённости стоит на третьем месте после рака лёгких и кожи в России.

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