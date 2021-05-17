Волочкова будет судиться с Большим театром из-за трудовой книжки

Анастасия Волочкова выпустила свою "Исповедь" на онлайн-платформе PREMIER, в которой она подробно рассказала о своём новом избраннике Олеге и о работе в Большом театре, заявив, что собирается подать на него в суд. Всё дело в трудовой книжке, которую, по словам артистки, подделало руководство культурного учреждения.

"Большой театр! Вы знаете, будет реакция на Большой театр с моей стороны! Я подаю на них в суд!" — сказала звезда.

Волочкова также упомянула и своего коллегу по Большому театру — Николая Цискаридзе. По её словам, даже несмотря на то, что они оба больше не являются его артистами, театр до сих пор не может оставить их в покое.

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