Прохор Шаляпин сломал кровать Людмилы Гурченко в её загородном доме

Отдых известно ловеласа и внучки народной артистки артистки СССР Елены Королёвой закончился поломкой мебели. При этом новая хозяйка загородной недвижимости и её известный гость нашли в постели легендарной актрисы ценное ювелирное украшение с бриллиантом.

Прохора Шаляпина и наследницу Людмилы Гурченко Елену связывает дружба. Парочке приписывают роман, однако сами молодые люди отрицают эти слухи.

Выпускник "Фабрики звёзд", известный своим экстравагантным поведением, стал гостем фазенды, в которой любила проводить часы досуга Людмила Марковна.

Дом по наследству достался её внучке Елене. 37-летняя наследница пригласила к себе в гости Прохора Шаляпина, с которым познакомилась на одном из ток-шоу.

Шаляпин не удержался и "приземлился" на кровать, в которой когда-то спала знаменитая артистка. Ветхая мебель не выдержала веса шоумена. Под Прохором сломалась доска.

При попытках починить мебель Шаляпин обнаружил в постели артистки дорогое кольцо с бриллиантом.

"Смотрю, что-то блестит под доской. Оказалось — кольцо! На вид не бижутерия. Лена сфотографировала и отправила фото знакомым. Они сказали, что оно может стоить примерно 3 млн. или даже 6 млн. рублей. Вот так съездили! Кто знает, что мы ещё бы там нашли, если б захотели вскопать огород", — рассказал Прохор в беседе с "Комсомольской правдой".

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