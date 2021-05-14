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Ксения Собчак едва не стала жертвой перестрелки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка сейчас путешествует по Южной Америке, рискуя жизнью.

Ксения Собчак едва не стала жертвой перестрелки

Ксения Собчак опубликовала пост в Instagram, рассказав о злоключениях, которые поджидали её в Мексике. Рискованный момент путешествия светская львица назвала приключением.

"Какая поездка без приключений? Вот вчера, например, чуть не попали в перестрелку — паника, полиция, машины не пускают, хорошо, что свидетелями не загребли — и то спасибо. Картель застрелил какого-то бывшего агента в минуте от нашего отеля. Жизнь бурлит. Мексика, одним словом", — написала Ксения Анатольевна в своём микроблоге.

Подписчики дали Собчак ценный совет.

"Езжайте в Тулу, там спокойнее", — написали фолловеры под постом журналистки, который сопровождался снимком Собчак в портупее (часть военного снаряжения в виде ремня).

Ранее "Правда. ру" писала, что Собчак напугала пожилого жителя Мексики.

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