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Ксения Собчак не на шутку испугала пожилого хиппи

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Журналистка рассказала историю о Джорже Буше, женских платьях и прогрессивном мировоззрении.

Ксения Собчак не на шутку испугала пожилого хиппи

Ксению Собчак позабавила реакция пожилого уроженца США, которого запугали гендерные страшилки.

Ксения Анатольевна поведала, что стала гостьей на фазенде у пожилого хиппи.

"Он — американец, переехал в Мехико, как в страну свободы, со своим мужем, когда в Америке президентом стал Буш", — описала своего знакомого светская львица.

Собчак сумела подловить гостеприимного хозяина на одной острой теме.

"Ходим по дому, показывает рисунки — на одном из них Буш в женских платьях. Я спрашиваю: "А это почему Буш как женщина одет?" — "Да это мой муж его ненавидел и высмеивал, вот сделал карикатуру, якобы Буш-женщина", — цитирует слова американца Собчак.

Здесь Ксения включила свою любимую роль провокатора.

"И тут я вспоминаю современный дискурс и строгим голосом спрашиваю: "А что, разве быть женщиной — это плохо? Или смешно? Почему вы считаете что сделать Буша женщиной это смешно?" Господи, что тут со старичком случилось! Прям почуял неладное и стал долго объяснять что не то имелось в виду, и он женщин очень любит… и мол, вы не так поняли… Уверена, что мы уедем, и он картину снимет. Времена-то тревожные", — поиронизировала журналистка.

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