Дана Борисова разоблачила группировку мошенников цыган

Звезда "Армейского магазина" решила проявить свою гражданскую позицию и чуть не пожалела об этом.

Дана Борисова опубликовала в своём Instagram-аккаунте подборку видео, на котором она вступилась за граждан, которых обманывали на её глазах.

"Решила проявить свою гражданскую позицию, вызвала полицию. Здесь аферисты вот эти стоят. Они у меня каждый раз просят денег до Ханты-Мансийска. Эта мадам уже ко мне подходит в третий раз. Я вызвала ребят, полицию, потому что только что на моих глазах они ограбили бабушку. Бабушка дала им из пенсии тысячу рублей", — говорит Дана, снимая на видео молодую женщину, которую задержал наряд полиции.

Задержанная вела себя вызывающе, дерзко улыбалась в камеру и активно интересовалась личностью своей обвинительницы.

"Молодцы, ребята, пойду свидетелем. Справедливость восторжествовала сейчас", — отметила Дана, направляя камеру на стражей правопорядка.

Далее Дана снимала уже интерьер линейного отдела, где за решёткой сидели шумные задержанные.

"Уважаемый, нельзя ли потише! — обратилась Дана к обитателю изолятора временного содержания.

Звезда ТВ не пожалела собственного времени, чтобы изобличить недобросовестных людей, выманивающих деньги у доверчивых граждан.

"Небо в клеточку, друзья в полосочку. Вот такая у меня сегодня компания", — подписала видео Дана.

Знаменитость призналась, что вся эта история её сильно вымотала.

"В линейном отделе меня задержали, потому что пришли оперативники, составляли протоколы, всё как мы любим. Поездочка удалась, — с иронией отметила Дана.

Резюмировала свои приключения представительница селебрити забавным выводом.

"Замундоханная, устала капец, но не потерявшая бдительность", — написала Борисова под видео.

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