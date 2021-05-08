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Ольга Бузова объяснила, почему она всё время плачет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" ответила на упрёки сетевых хейтеров и занялась интеллектуальным развитием. 

Ольга Бузова объяснила, почему она всё время плачет

Суд по всему, Ольга Бузова внимательно изучает всё, что про неё пишут в интернете. В частности, беспощадные критики издевательски отмечали, что Ольга заплела себе в реанимации косички.

Звезда, перенёсшая хирургическую операцию, объяснила, что у неё уже четыре дня одна и та же причёска.

Бузову упрекали также в том, что её палата похожа на дорогой гостиничный номер, так как пациентка развлекает себя тем, что смотрит свои выступления на огромном плазменном телевизоре.

Позже Ольга показала, что в больнице, где она лечится, есть ещё небольшая библиотека. Бузова засняла на видео корешки книг. Среди авторов нашлись классики — Пушкин, Бальзак и другие.

Из всего разнообразия предложенной литературы звезда выбрала документальную прозу под названием "Биение сердца. История, рассказанная Майклом Ли".

Телеведущая не исключает, что её слезы могут быть вызваны тем, что ей просто себя жалко.

"Долго, конечно, я прихожу в себя. Очень долго. Почитала ваши комментарии, спасибо, мои хорошие. Многие пишут, что слёзы из-за наркоза. Может быть, я, конечно, как ребёнок плачу. Может, себя жалею. Надо как-то собраться, я же сильная", — сказала Бузова в разделе сторис Instagram.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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