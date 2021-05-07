Сестре Ольги Бузовой пожелали повторного инсульта

В начале мая звезда "Дома-2" Ольга Бузова попала в больницу, где была экстренно прооперирована. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Её сестра Анна, как и другие родственники, пока никак не прокомментировала ситуацию. Однако на своей странице в Instagram она опубликовала жизнерадостные снимки, чем и навлекла на себя гнев поклонников телеведущей.

Недавно Анна пожаловалась на то, что её засыпали негативными пожеланиями, касающимися её жизни и здоровья. Стоит отметить, что несколько месяцев назад у Анны был инсульт.

Некоторые пользователи желают ей ещё одного инсульта и даже смерти. Бузова-младшая не может не реагировать на такого род комментарии.

"В шоке, если честно, — посетовала она. — Особенно страшны мысли людей, уверенно обвиняющих меня в том, что я радуюсь, когда родной человек находится при смерти. Вы серьёзно? Такое вообще возможно?! Думаю, каждый человек вправе рассказать о своём здоровье тогда, когда он сам этого захочет".

Подписчики Анны посоветовали ей не обращать внимание на злобные комментарии.

Стоит отметить, что некоторые сомневаются в том, что у Ольги Бузовой есть какие-то проблемы со здоровьем. Они считают, что таким образом звезда пытается подогреть интерес к своей персоне.

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