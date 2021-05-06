Малышева осудила полную пенсионерку, вспомнив блокадный Ленинград

Ведущей шоу "Жить здорово" не понравился комментарий пожилой женщины, которая пожаловалась на бедность.

Одна из подписчиц Елены Малышевой в социальной сети посетовала на то, что правильное питание — дорогое удовольствие. Пенсионерка высказала предположение, что не может избавиться от лишнего веса, так как у неё маленькая пенсия.

"Елена Васильевна, дорогая, хочется очень похудеть! Но, увы, с наших пенсий не потянуть, вот и замкнутый круг", — пожаловалась женщина под постом Малышевой, в котором она презентует свою авторскую диету и марафон "Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион".

По данным "Экспресс газеты", каждый день диеты от теледоктора обойдётся примерно в 1200 рублей.

Возражение подписчиков Малышева встретила с укором, отметив, что деньги в этом вопросе не играют ключевой роли.

"Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! Лучше спрашивайте себя! А худеть можно бесплатно! Не обязательно покупать нашу диету", — отметила телеведущая.

Этот комментарий вызвал негативную реакцию фолловеров, возможно поэтому он был в скором времени удалён.

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