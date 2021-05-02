Полякова подтвердила слова Лорак о харассменте со стороны Меладзе

Ранее Ани Лорак пожаловалась, что продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе предлагал ей интим за помощь в продвижении.

Валерий Меладзе заступился за брата, которого обвинили в использовании своего положения в личных целях.

"Какой негодяй это придумал?!" — возмутился Валерий Шотаевич в ответ на вопросы журналистов.

Певица Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей "личные отношения" в обмен на помощь в построении успешной сценической карьеры.

"Работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — мне не подошли", — призналась исполнительница в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Интернет-аудитория с недоверием отнеслась к заявлениям Лорак.

Украинская певица Ольга Полякова объяснила, что верит словам Ани, так как ей тоже поступало похожее предложение от Константина Меладзе.

"Хотела бы записать пост в поддержку Ани Лорак, которая в одном из своих откровенных интервью рассказала о том, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения взамен на продвижение по карьере. Ани наткнулась на хейт и порицание от звезд-коллег. Хочу заявить, что верю Лорак и думаю, что она говорит правду. Я сама получала такое же предложение от этого человека. Повезло или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение — об этом мы никогда не узнаем, потому что о таких вещах принято молчать, — поддержала коллегу певица в своём Instagram-аккаунте.

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