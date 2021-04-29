Сексолог объяснил, зачем звёзды рассказывают о домогательствах

Специалист отметил, что не все жертвы изнасилований говорят правду. Он также дал совет, как определить, что человек врёт о насилии.

Публичные люди нередко заявляют об отношениях, в которых фигурируют имена не менее знаменитых людей.

Мотивы, которые движут в этот момент людьми, могут различаться. Одни пытаются получить сочувствие, другие желают отомстить обидчику.

В интервью Пятому каналу сексолог Дмитрий Гарин рассказал о том, что может побудить людей вдаваться в откровения личного характера.

Нередко, по мнению эксперта, знаменитости таким образом привлекают к себе внимание. За подобные сенсации также могут хорошо заплатить.

"Всей своей жизнью пропагандируют секс и разврат"

Гарин отметил, что лжецов легко выявить. Для этого следует оценить образ жизни людей, называющих себя жертвами.

"Леди Гага, Мадонна — они подвергались, с их слов, насилию в детстве, но при этом всей своей жизнью пропагандируют разврат, секс, на сценах устраивают ритуальные сатанинские оргии. Памела Андерсон якобы тоже подвергалась насилию и при этом стала порнозвездой, Мэрилин Монро…", — перечислил примеры сексолог.

Сексолог обращает внимание на то, что звёздные личности часто делают противоречивые заявление.

"Когда вы слышите, что какая-то звезда говорит о том, что ее изнасиловали, попросите предоставить факты расследования: что был проведен суд, проведена экспертиза, были опрошены свидетели, что-то, на что можно опереться. Пока факт изнасилования не доказан, его не существует", — заключил сексолог.

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