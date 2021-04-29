Специалист отметил, что не все жертвы изнасилований говорят правду. Он также дал совет, как определить, что человек врёт о насилии.
Публичные люди нередко заявляют об отношениях, в которых фигурируют имена не менее знаменитых людей.
Мотивы, которые движут в этот момент людьми, могут различаться. Одни пытаются получить сочувствие, другие желают отомстить обидчику.
В интервью Пятому каналу сексолог Дмитрий Гарин рассказал о том, что может побудить людей вдаваться в откровения личного характера.
Нередко, по мнению эксперта, знаменитости таким образом привлекают к себе внимание. За подобные сенсации также могут хорошо заплатить.
Гарин отметил, что лжецов легко выявить. Для этого следует оценить образ жизни людей, называющих себя жертвами.
"Леди Гага, Мадонна — они подвергались, с их слов, насилию в детстве, но при этом всей своей жизнью пропагандируют разврат, секс, на сценах устраивают ритуальные сатанинские оргии. Памела Андерсон якобы тоже подвергалась насилию и при этом стала порнозвездой, Мэрилин Монро…", — перечислил примеры сексолог.
Сексолог обращает внимание на то, что звёздные личности часто делают противоречивые заявление.
"Когда вы слышите, что какая-то звезда говорит о том, что ее изнасиловали, попросите предоставить факты расследования: что был проведен суд, проведена экспертиза, были опрошены свидетели, что-то, на что можно опереться. Пока факт изнасилования не доказан, его не существует", — заключил сексолог.
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