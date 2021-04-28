Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт прокомментировал законопроект о чипировании домашних животных
Эксперты рассказали, как должны оплатить труд работников в праздники
В Польше извинились за "шашечный" скандал с российским флагом
Дерипаска пожаловался на рост стоимости жилья
Пасхальными яйцами можно отравиться, если их неправильно покрасить
Заложники Вашингтона: Медведев объяснил действия Чехии против России
Кипр согласился выдать России беглого банкира
Дуров анонсировал скорое появление видеоконференций в Telegram
Прожекты на матрицы: почему власти вспомнили про укрупнение регионов

Ларису Гузееву удивило, почему бабы всегда на стороне насильников

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" затронула в своём микроблоге серьёзную тему, которая вызвала бурное обсуждение в Сети.

Ларису Гузееву удивило, почему бабы всегда на стороне насильников

На фоне бурных споров по поводу признания Елены Прокловой Лариса Гузеева решила поинтересоваться, что думают по поводу жертв и насильников её подписчики.

Гузееву удивило, почему жертвы насильников часто подвергаются критике в обществе. Она отметила, что особенно беспощадны в этом вопросе женщины.

"Один вопрос: почему женщ… бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?" — написала Гузеева в своём микроблоге.

Тема вызвала интерес подписчиков.

"Вообще не понимаю как кто-то может оправдывать насилие, независимо от пола. Виноват всегда тот, кто насилие совершил":

"Они думают, что с ними такого никогда не может случиться, или с их родственниками";

"Потому что нет женской солидарности, не любят друг друга женщины в основном…";

"У меня такой же вопрос! Однажды шла домой около 12 и уже рядом с домом на меня напал xaчик. Я была даже не в юбке и вообще шла быстро и без всяких там стреляний глазками. Так вот некоторые умудрились высказаться, что я сама виновата — не фиг так поздно ходить", — поделились своими историями подписчики.

Пост понраивлся Лере Кудрявцевой. Ведущая поставила лайк под высказыванием Гузеевой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лариса Гузеева. Временно доступен
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Пассивное курение повышает риск развития рака полости рта на 51%
Дмитрий Певцов раскритиковал пенсионную реформу
Ларису Гузееву удивило, почему бабы всегда на стороне насильников
Почему появляется "слоновая" болезнь
Эксперт прокомментировал законопроект о чипировании домашних животных
Эксперты рассказали, как должны оплатить труд работников в праздники
В Польше извинились за "шашечный" скандал с российским флагом
Диагностика контагиозного моллюска
Дерипаска пожаловался на рост стоимости жилья
Пасхальными яйцами можно отравиться, если их неправильно покрасить
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Новости Белоруссии
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Василий Амирджанов День Победы отметят "занимательным" представлением Василий Амирджанов Усам Оздемиров Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения Усам Оздемиров Любовь Степушова Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим Любовь Степушова
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
В Турции начали массово избавляться от отелей
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников