Ларису Гузееву удивило, почему бабы всегда на стороне насильников

Ведущая шоу "Давай поженимся" затронула в своём микроблоге серьёзную тему, которая вызвала бурное обсуждение в Сети.

На фоне бурных споров по поводу признания Елены Прокловой Лариса Гузеева решила поинтересоваться, что думают по поводу жертв и насильников её подписчики.

Гузееву удивило, почему жертвы насильников часто подвергаются критике в обществе. Она отметила, что особенно беспощадны в этом вопросе женщины.

"Один вопрос: почему женщ… бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?" — написала Гузеева в своём микроблоге.

Тема вызвала интерес подписчиков.

"Вообще не понимаю как кто-то может оправдывать насилие, независимо от пола. Виноват всегда тот, кто насилие совершил": "Они думают, что с ними такого никогда не может случиться, или с их родственниками"; "Потому что нет женской солидарности, не любят друг друга женщины в основном…"; "У меня такой же вопрос! Однажды шла домой около 12 и уже рядом с домом на меня напал xaчик. Я была даже не в юбке и вообще шла быстро и без всяких там стреляний глазками. Так вот некоторые умудрились высказаться, что я сама виновата — не фиг так поздно ходить", — поделились своими историями подписчики.

Пост понраивлся Лере Кудрявцевой. Ведущая поставила лайк под высказыванием Гузеевой.

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