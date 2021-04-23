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Знакомая рассказала о состоянии Борткевича перед кончиной

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По словам Антонины Саврасовой-Абрамовой, у солиста знаменитого белорусского ансамбля "Песняры" имелись хронические заболевания. Кроме того, певец страдал тяжёлой алкогольной зависимостью.

Знакомая рассказала о состоянии Борткевича перед кончиной

Подруга Леонида Борткевича застала его незадолго до смерти в плачевном состоянии. Она рассказала, что в момент их последней встречи артист был пьян и очень истощён.

Саврасова-Абрамова предполагает, что музыкант стал прикладываться к бутылке из-за ссоры с третьей женой, моделью Татьяной Родянко, которая была моложе исполнителя почти на тридцать пять лет.

Знакомая Борткевича подозревает, что молодая женщина из корыстных побуждений вступила в брак со звездой.

"Как-то приехал из Минска в Москву на очередные ТВ-съёмки, заселился в гостиницу — мне пришлось приехать к нему рано утром и следить, чтобы не напился. Уследила! Зато после съёмки он оторвался и колобродил всю ночь, пропил более 15 тысяч рублей… Пил не от хорошей, как говорится, жизни", — цитирует слова Саврасовой-Абрамовой "Комсомольская правда".

Женщина отметила, что артист запустил своё здоровье.

"Букет болячек — почки отказывали, и онкология, и цирроз печени, и диабет… Исхудавший до состояния скелета, с трудом передвигавшийся. Хотя ещё несколько месяцев назад это был бодрый и полный сил мужчина…" — рассказала знакомая звезды ВИА "Песняры".

Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич ушёл из жизни 13 апреля в возрасте 71 года в одной из белорусских больниц.

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ВИА "ПЕСНЯРЫ". ВЕРОНИКА. солист Л.Борткевич
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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