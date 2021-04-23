Макеева настояла на переезде сына своего жениха в столицу

Многодетная экс-супруга Романа Малькова пожаловалась, что актриса из статуса разлучницы переходит в разряд разрушительницы её жизни. Несчастная женщина, похоже, лишается не только мужа, но и сына.

Анастасия Макеева готовится примерить на себя роль мачехи — старший сын её возлюбленного от предыдущего брака хочет переехать в Москву к отцу.

Об этом с болью в сердце поведала бывшая жена Романа Малькова в личном Instagram-аккаунте.

"Такое ощущение, что я в прошлой жизни перешла дорогу Макеевой, и сейчас она прёт как бульдозер, разрушая всё. И её статус разлучницы переходит в статус разрушителя! Она очень много аудиосообщений присылала старшему сыну, чтобы он переехал в Москву! И завтра нас остаётся уже четверо. Андрей переезжает к папе и Макеевой…" — посетовала Светлана Малькова.

Подписчики стали утешать Светлану, уверяя, что её жизнь скоро наладится.

Некоторые особенно эмоциональные интернет-пользователи предрекают скорое расставание Макеевой с Мальковым.

"Чем больше детей к ним переедет, тем быстрей они разойдутся!"; "Светлана, подождите немного, всё станет на круги своя! Вопрос времени!"; "Любви вам, и пусть поскорее придет настоящий мужчина в вашу жизнь!" — выражали поддержку расстроенной женщине подписчики.

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