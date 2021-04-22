После заявления певицы Наргиз в полицию заведено уголовное дело

Как сообщает Пятый канал, поводом для обращения артистки к правоохранителям стал инцидент двухлетней давности.

Наргиз ранее жаловалась, что неизвестные злоумышленники опубликовали в Instagram пост, в котором раскритиковали певицу. Все утверждения были голословными, то есть автор не приводил никаких доказательств правдивости своих слов.

По словам Наргиз, неизвестные распространили сведения, несоответствующие действительности. Она расценила это как клевету в свой адрес. Заключение эксперта подтвердило, что в сообщении содержатся утверждения, которые выражают негативную оценку певицы.

Ранее о певице Наргиз негативно высказывался актёр Иван Охлобыстин. Исполнительница объяснила, что Охлобыстин с ней не знаком, поэтому не может о ней судить.

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