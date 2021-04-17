Наследница Михаила Ефремова Анна Мария продолжает эксперименты со своей половой принадлежностью.
Дочь актёра, который отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, не впервые шокирует публику своими по-европейски толерантными заявлениями.
Девушка отстаивает своё право решать, к какому полу она принадлежит.
Анна Мария ранее именовала себя нейтральным именем, которое может принадлежать, как мужчине, так и женщине. В социальных сетях она подписывала себя как Аэм Тиллмари.
Теперь Анна Мария окончательно пришла к выводу, что она мужчина, выбрав для себя имя Сергей.
Об этом рассказала продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт в Facebook.
"Сережа Ефремов (бывший Анна Мария) ернически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную", — рассказала она, имея в виду свою передачу "Женщины сверху", — написала продюсер в микроблоге.
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