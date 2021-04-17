Пуговка из "Папиных дочек" нашла обычную работу

Екатерина Старшова, которую зрители помнят очаровательной и непосредственной девочкой из сериала "Папины дочки", не стала получать актёрскую профессию, поступив на факультет фундаментальной медицины МГУ.

Екатерина отмечала ранее, что сниматься в кино можно и без актёрского образования.

"Я могла бы пойти на актерский факультет или в режиссуру, но все-таки нет. Я считаю, что в кино можно играть без актерского образования: если это есть, то это есть и без пяти лет обучения в вузе", — говорила актриса-самоучка в одном из интервью.

Параллельно с работой в сериале и учёбой девочка занималась в школе гимнастики. Именно в этой сфере деятельности Екатерина решила поработать, чтобы поправить свои материальные дела.

Старшова устроилась работать в сеть фитнес-клубов, где учит детей растяжке и занимается с подрастающим поколением общей физической подготовкой. Об этом Екатерина рассказала в своём Instagram-аккаунте.

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