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Прилепин осудил Урганта за "поэтизацию" Моргенштерна и Джигана

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Писатель и политический деятель не одобрил попытку отнести рэперов к поэтам.

Прилепин осудил Урганта за "поэтизацию" Моргенштерна и Джигана

В одном из выпусков своего вечернего шоу Иван Ургант показал Моргенштерна и Джигана в образах российских классиков.

Эта шутка не понравилась Захару Прилепину, который отметил, что из-за таких сравнений граждане могут решить, что в стране нет достойных поэтов.

"(Ургант показал) стилизованных под Пушкина и Гоголя (портреты) — Моргенштерна, Джигана, еще кого-то — рэперы, короче", — передает слова Прилепина "Аргументы и факты".

Прилепин напомнил россиянам о выдающемся творчестве Олега Чухонцева, Юрия Кублановского и других.

Писатель посетовал, что их не делают героями передач, потому что разговор о поэзии может показаться скучным.

"Никого не просвещать, а только сетовать на падение нравов", — не одобрил писатель позицию Урганта.

Прилепин отметил, что власти РФ должны пропагандировать качественную поэзию.

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Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN/Моргенштерн о пути к успеху. Вечерний Ургант.
Автор: Елена Былкина
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