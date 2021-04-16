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Вдова Баталова не приняла помощь Никиты Михалкова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гитана Леонтенко ранее отказалась от услуг юриста, которого подыскал ей Никита Сергеевич. Теперь стало известно о ещё одной непринятой услуге, предложенной режиссёром.

Вдова Баталова не приняла помощь Никиты Михалкова

Как сообщает "Федеральное агентство новостей", Никита Михалков предложил ей помещение своего офиса, в котором она смогла бы расторгнуть договор с Наталией Дрожжиной и Михаилом Цивиным, которых обвиняют в мошенничестве.

Скандал разгорелся по поводу того, что мастерская и две квартиры звезды оскароносного фильма "Москва слезам не верит" перешли в распоряжение предприимчивых супругов.

Цивин и Дрожжина также завладели финансовыми счетами семьи Баталова в обмен на обязательство пожизненно содержать дочь артиста — Марию.

Цивин и Дрожжина якобы захотели исправить ошибку и обратились к Никите Михалкову за консультацией, желая расторгнуть три договора пожизненной ренты с Баталовой.

Цивин объяснил, что с лета 2020 года вместе с Дрожжиной пытается расторгнуть договор, а Баталовы препятствуют этому, требуя аннулировать доверенности. Он предположил, что семью актёра могли настроить подобным образом некие третьи лица.

Также Цивин отметил, что Михалков предлагал Гитане Леонтенко свой офис для урегулирования спорных вопросов, однако в ответ на предложение встретиться в присутствии нотариуса Цивин и Дрожжина получили резкий отказ.

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Михалков - власть, гимн, BadComedian (English subs)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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