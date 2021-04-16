К Цымбалюк-Романовской явился призрак Армена Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что её посещал призрак бывшего мужа Армена Джигарханяна.

Пианистка осталась недовольна тем, как ухаживают за местом захоронения Армена Борисовича.

На могиле прославленного артиста Виталина собрала мусор, вымыла крест и могильный камень, почистила дорожку.

"Жена, сын, друзья, театр — у них, видимо, свои заботы. Поэтому Армена похоронили на задворках Ваганьково, где его не сразу и найдешь. И забыли", — с укором сказала Виталина.

Цымбалюк-Романовская рассказала, что перед Рождеством покойный супруг нанёс ей визит. Виталина убеждена, что даже после кончины артист помнит и скучает по ней.

"Его смерть стала для меня большим горем, хотя и держалась. Поэтому он часто снится мне, говорит, что без меня ему плохо даже на том свете, А в ночь на Рождество ко мне явился его призрак — молча смотрел на меня и улыбался. Так, как в тот день, когда мы провели первую ночь любви вместе", — передаёт слова Виталины издание "Дни. ру".

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