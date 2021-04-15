Рэпер Серёга заявил, что мужчина вправе ударить женщину

Исполнитель хита "Чёрный бумер" ответил на обвинения супруги в рукоприкладстве.

Бывшая супруга Сергея Пархоменко (рэпера Серёги) Полина Ололо судилась с исполнителем, добиваясь права видеться со своими сыновьями Марком и Платоном. Женщина жаловалась, что Сергей удерживает детей у себя дома, препятствуя их встречам.

Пархоменко в беседе с Дмитрием Гордоном эту информацию не подтвердил. Рэпер уверяет, что разрешает матери видеться с детьми, но её якобы не устраивают условия, которые он выдвигает.

"Она может видеться с детьми, но она хочет видеть их каждый день и у себя дома", — объяснил Пархоменко.

Сейчас мальчики проживают с отцом, и Полина не может это изменить, так как закон становится на сторону исполнителя.

Музыкант прокомментировал жалобы экс-супруги на то, что он её сильно избивал. Рэпер назвал подобные обвинения страшными сказками на ночь. Серёга не хотел отвечать однозначно, объясняя, что мужчина может ударить женщину, и даже должен так поступить, если этим он спасает жизнь ей или другому человеку.

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