Подруга Зайцева озвучила причину его проблем со здоровьем

Подруга и коллега Вячеслава Зайцева Аника Керимова объяснила, что причиной прогрессирующей у кутюрье болезни Паркинсона может быть стресс из-за финансовых неурядиц.

У Дома моды Зайцева имеются большие долги перед государством. Модельер очень переживает о судьбе своего детища.

Постоянный стресс плохо отражается на состоянии 83-летнего кутюрье.

"Вячеслав Михайлович уже несколько лет назад начал бить тревогу по этому поводу. Он столько нервов потерял, когда у Дома моды стали копиться долги. Пытался искать разные варианты выхода из непростой ситуации", — заявила Керимова в эфире федерального телеканала.

По словам женщины, Дом моды Зайцева нуждается в грамотном руководстве. Единственным достойным кандидатом на роль руководителя она считает сына Вячеслава — Егора.

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