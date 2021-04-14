Дима Билан рассказал о своих бедствиях в новом доме

Дима Билан ранее рассказывал, что в его новом особняке случился большой потоп. О том, что произошло и почему, певец объяснил в своём недавнем интервью.

"Тот день начался у меня с водных процедур — с потолка лился поток воды, — рассказывал Билан изданию "Дни. ру". — Я не знаю, то ли стояк прорвало, то ли ещё что, но я проснулся, а вокруг меня был океан. Промочило весь первый этаж — пришлось перекраивать планы, вызывать экстренные службы и искать людей, которые всё могли бы починить, чтобы не уплыть мне".

Исполнитель оценил свои многочисленные убытки, радуясь, что успел спасти четыре ноутбука.

"Наверное, всё дело в том, что новый дом спустя два года дал усадку, вот что-то и повредилось. Может, и строители виноваты", — предположил Билан.

В условиях коммунального бедствия певец нашёл совет и утешение у родителей, которые проживают в двадцати минутах езды от своего знаменитого сына.

"Они мне помогают со всем разбираться. Там же сегодня и электрики, чинят проводку после потопа. Всё прекрасно!" — объяснил Дима.

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