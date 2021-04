Звезда "Дома-2" высказала всё, что думает о беспринципных дамах, которые лезут в постель к чужим мужьям.

Телеведущая посетила концерт Jah Khalib, О своём веселье Ольга Бузова рассказывала в Instagram подписчикам.

На невесёлые мысли об изменах и предательстве Ольгу, которая рассталась со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым и блогером Давидом Манукяном, навело поведение безнравственных музыкальных фанаток.

Бузова похвалила музыканта Бахтияра, который даёт отворот поворот своим навязчивым фанаткам.

"Я Баху знаю очень давно. Произошла такая ситуация: девушка яро рвалась на сцену. И это было немного too much. И несмотря на sold out, концерт был очень камерным, Баха сказал: "Стоп-стоп, у меня есть жена". Она еще раз полезла, и он снова: "Если вы меня не уважаете, не уважаете мою жену, то, извините, моя музыка к вам не имеет никакого отношения. Так вот, я так благодарна тебе лично за то, что ты настоящий мужчина. Помимо того, что ты потрясающий артист. Мы просто под таким впечатлением. И еще, шлюхи, проститутки, эскортницы, не лезьте в семьи!" — заявила звезда.