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Данила Козловский рассказал о внебрачном ребёнке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Кинодеятель признался, что очень соскучился по дочке.

Данила Козловский рассказал о внебрачном ребёнке

О личной жизни Данилы Козловского известно немного. Актёр старательно скрывает всё, что не касается его творчества.

Перед премьерой своего фильма "Чернобыль", который является для него режиссёрским дебютом, Козловский рассказал о своём ребёнке, который живёт с матерью в Соединённых Штатах Америки. Девочку, по словам актёра. зовут Ода. Ребёнку всего один годик.

Артист собирается воссоединиться с семьёй, как только сделает все дела в России.

"Я мечтаю с дочкой поесть мороженого, когда она подрастет. Хотя мы ей давали уже это лакомство, когда ей был один годик. Она его размазала по лицу, но ела очень сосредоточенно", — рассказала Данила в программе "Ок. На связи!".

У кинодеятеля есть также собака по кличке Груша, которая тоже проживает в США.

"Я все-таки за животных. У меня дочь растёт с собакой", — объяснил актёр.

Премьера картины "Чернобыль" состоится 26 апреля, в день памяти жертв трагедии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

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Чернобыль - Трейлер
Автор: Елена Былкина
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