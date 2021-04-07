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Киркоров показал фото молодой матери-красавицы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Король российской эстрады опубликовал снимок горячо любимой родительницы в день её рождения.

Киркоров показал фото молодой матери-красавицы

Стало понятно, от кого Филиппу Киркорову достались огромные выразительные глаза.

Филипп Бедросович лишился матери более 25 лет назад. Женщине по имени Виктория Марковна могло исполнится 84 года шестого апреля, однако она не дожила до этого дня. Мама певца ушла из жизни 30 апреля 1994 года, страдая онкологическим заболеванием.

Чтобы почтить память самого близкого человека, Филипп Бедросович разместил в Instagram видео с архивными снимками родительницы.

Видеоряд сопровождался песней Киркорова "Моя Виктория, моя надежда".

"С днем рождения, мама! Мне очень тебя не хватает", — подписал кадры Филипп.

Именно Виктория Марковна поспособствовала музыкальному образованию сына.

В честь своей любимой мамы Филипп Бедросович назвал дочку Аллой-Викторией, которая тоже унаследовала от бабушки красивые, широко посаженные глаза. Первая часть имени девочки выбрана в честь Аллы Пугачёвой.

"Она всегда любила, когда все счастливы и играют песни. Я понял, что во имя ее памяти я должен всегда петь. Я делаю это с удовольствием, потому что светлая грусть дает мне возможность сгладить боль, которая всё равно не становится меньше", — передаёт слова артиста "7Дней. ру".

Отцу Киркорова Бедросу Филипповичу — 88 лет. Филипп очень заботится о здоровье родителя.

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Факты о Матери Киркорова!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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