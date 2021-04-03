Самбурская составила длинный список претензий к Дробышу

Звезда "Универа" ответила на заявление Дробыша, который сказал, что потратил на неё двенадцать миллионов рублей.

В YouTube-шоу "Алёна, блин!" Виктор Дробыш пожаловался на тяжёлый характер Настасьи Самбурской. Продюсер не раз пожалел, что решил поспособствовать музыкальной карьере актрисы.

Настасья Самбурская недовольна тем, как с ней работал продюсер. Она утверждает, что часть работы по организации своих концертов брала на себя. При этом ожидаемых гонораров от своей певческой деятельности так и не получила.

Артистка решила расторгнуть контракт с продюсером, однако, по её словам, испугалась, так как Дробыш намеревался оставить её без жилья в случае нарушения условий договора.

"Я испугалась, что у меня возникнут большие сложности, поэтому задержалась еще на год, о чем жалею!" — посетовала в Instagram сторис звезда.

Спор перекочевал в судебную плоскость.

"Я расскажу, каких пиарщиков вы нанимали! Я сижу на мероприятии, куда меня пригласили. Мне звонит пиарщица и спрашивает: "Не хотите ли пойти на мероприятие?". А я уже на нем сижу! А вот эта цифра в 1,2 миллиона рублей за услуги связи и интернет. Я что, в Камбоджу родственникам звонила? Может быть, на сайте знакомств VIP-анкету себе покупала?!" — кричала Самбурская.

Актриса опасается, что Дробыш будет ей мстить.

"Если что-то со мной случится, вы знаете кого винить. Ясное дело, что до убийства не дойдет. Виктор Яковлевич до таких вещей он не опустится, но поднасрёт — это однозначно", — заключила актриса.

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