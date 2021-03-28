Цискаридзе остался недоволен отдыхом на Мальдивах

Ранее бывший танцор Большого театра раскритиковал курорты Краснодарского края за "дикие" цены.

На Мальдивы Николай Цискаридзе поехал в четвёртый раз, однако этот отдых был ему в тягость.

Звезда балета отметил, что в период пандемии многие курортные направления остаются недоступными. По это причине Цискаридзе был вынужден снова отправить на ненавистные Мальдивы.

"Мне было не очень. Мне не подходит еда, я чувствую эту опресненную воду. Я кавказец, мне все должно иметь вкус", — цитируют слова танцора argumenti. ru.

Цискаридзе объяснил, что ему нравится отдыхать в большой компании друзей. Возможно, так проявляются кавказские корни представителя селебрити.

Ранее он выбрал для отдыха город Сочи. Большим минусом данного российского курорта он считает слишком высокие цены.

Цискаридзе отметил, что ему жалко отдавать 13-15 тысяч "за мороженое и салат".