Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть супруга.
Супруга художественного руководителя киножурнала "Ералаш" на вечере памяти Бориса Грачевского не желала привлекать к себе внимание, поэтому заняло место в последнем ряду.
Один за другим перед собравшимися выступали люди, близко знакомые с основателем детского киножурнала.
Друзья и коллеги Бориса Юрьевича произносили трогательные речи, делясь историями, связанными с жизнью Граевскиого и его режиссёрской деятельностью.
Вдова кинодеятеля Екатерина Белоцерковская не смогла совладать с эмоциями и потеряла сознание.
Чтобы дать женщине вдохнуть свежего воздуха, её вынесли из зала на руках.
После того, как Екатерина пришла в себя, она с трудом держалась на ногах. Близкие вдовы опасаются за ее здоровье.
Сыну Филиппу, оставшемуся без отца, не исполнилось ещё и года.
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