Вдова Бориса Грачевского упала в обморок на вечере его памяти

Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть супруга.

Супруга художественного руководителя киножурнала "Ералаш" на вечере памяти Бориса Грачевского не желала привлекать к себе внимание, поэтому заняло место в последнем ряду.

Один за другим перед собравшимися выступали люди, близко знакомые с основателем детского киножурнала.

Друзья и коллеги Бориса Юрьевича произносили трогательные речи, делясь историями, связанными с жизнью Граевскиого и его режиссёрской деятельностью.

Вдова кинодеятеля Екатерина Белоцерковская не смогла совладать с эмоциями и потеряла сознание.

Чтобы дать женщине вдохнуть свежего воздуха, её вынесли из зала на руках.

После того, как Екатерина пришла в себя, она с трудом держалась на ногах. Близкие вдовы опасаются за ее здоровье.

Сыну Филиппу, оставшемуся без отца, не исполнилось ещё и года.