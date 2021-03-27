Ольга Скабеева озвучила анекдот про Бориса Березовского

Телеведущая в своём Instagram анонсировала программу, посвящённую деятельности Бориса Березовского.

Передача приурочена к 8-летию со гибели олигарха, который ушёл из жизни 23 марта 2013 года в доме близ Лондона.

Ведущая программы "60 минут" опубликовала видео, где рассказывается о махинациях Березовского, а в микроблоге поделилась анекдотом о финансовом магнате.

"Березовский умер и попадает на распределение. Либо в Ад, либо в Рай. Ну он и просит: "пожалуйста, дайте поговорить с Богом всего три минутки и не больше'. Уговорил. Разрешили. Через два часа выходит задумчивый Бог: "ОАО "АД' великолепно!!! ЗАО "РАЙ'- гениально!!! Но вот почему я только везде заместитель?" — написала Скабеева в Instagram.

Фолловеры поделились подозрения по поводу смерти олигарха.

"Не факт, что он умер. Никто же не видел, кто в гробу лежал", — отметили подписчики Скабеевой.