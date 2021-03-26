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Зрители увидят Анастасию Заворотнюк на ТВ в день её юбилея

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Третьего апреля звезде сериала "Моя прекрасная няня" исполнится пятьдесят лет.

Зрители увидят Анастасию Заворотнюк на ТВ в день её юбилея

На канале НТВ стартует показ сериала "Каспий 24", в котором главную роль играет Анастасия Заворотнюк.

Из-за тяжёлой болезни артистка не сможет отпраздновать свой пятидесятилетний юбилей, поэтому телевизионные продюсеры решили таким образом поддержать горячо любимую звезду, которая сейчас переживает непростой период жизни.

Сериал сняли ещё в 2017 году. Картина повествует об истории женщины по имени Полина Королёва, которая грезит работать на телевидении. Случай даёт женщине шанс. Под колёса её автомобиля попадает старый знакомый по имени Сергей.

Он помогает Полине осуществить её мечту. Вместе они преодолевают трудности, стремятся выиграть тендер на создание регионального телеканала в Астрахани.

Анастасия Заворотнюк с момента диагностирования у неё глиобластомы (наиболее агрессивной формы опухоли мозга) прекратила публичную жизнь.

Артистка бросила все силы на борьбу с опасной болезнью. За жизнь актрисы борются лучшие врачи. Медики синтезировали специальные клетки, которые не дают бесконтрольно делиться "поломанным" клеткам, образующим злокачественную опухоль.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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