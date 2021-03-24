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Регина Тодоренко разозлила поклонников шоу "Маска"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая "перегнула палку" с эмоциями.

Регина Тодоренко разозлила поклонников шоу "Маска"

Зрители популярного шоу "Маска" давно обратили внимание на то, что члены жюри чрезмерно бурно реагируют на всё, что происходит на сцене.

Особенно дело касается разоблачений. Когда очередная личность скидывает с себя маску, члены жюри изображают крайнюю степень изумления.

Валерия, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко выплёскивают свои эмоции, хватаются за голову и просто "агонизируют".

Станиславу Садальскому показалось, что делают они это притворно. Он уверен, что зрителей просто обманывают.

Когда маску розовой пантеры сняла Ольга Бузова, Регина Тодоренко вскочила со своего места и начала подпрыгивать от переполняющих её эмоций.

В очередном выпуске шоу "Маска" при выступлении конкурсанта, скрывающегося за маской Неваляшки, Регина Тодоренко забралась на стол и стала танцевать.

Не всем такой восторг пришёлся по вкусу.

"Уберите Тодоренко! Такой красивый номер испортила! Заткните её, пожалуйста! На стол с ногами залезла и корячилась так, что смотреть противно";

"У меня вопрос к создателям шоу: почему вы такое позволяете? Вы в порядке вообще? Мне просто отвратительно смотреть на то, как Тодоренко пляшет на столе, что она этим показать хотела? Своё бескультурье разве что";

"Пора уже депортировать неадекватную Тодоренку домой. Там теперь есть своя "Маска", — комментируют выпуск интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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