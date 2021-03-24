Телеведущая "перегнула палку" с эмоциями.
Зрители популярного шоу "Маска" давно обратили внимание на то, что члены жюри чрезмерно бурно реагируют на всё, что происходит на сцене.
Особенно дело касается разоблачений. Когда очередная личность скидывает с себя маску, члены жюри изображают крайнюю степень изумления.
Валерия, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко выплёскивают свои эмоции, хватаются за голову и просто "агонизируют".
Станиславу Садальскому показалось, что делают они это притворно. Он уверен, что зрителей просто обманывают.
Когда маску розовой пантеры сняла Ольга Бузова, Регина Тодоренко вскочила со своего места и начала подпрыгивать от переполняющих её эмоций.
В очередном выпуске шоу "Маска" при выступлении конкурсанта, скрывающегося за маской Неваляшки, Регина Тодоренко забралась на стол и стала танцевать.
Не всем такой восторг пришёлся по вкусу.
"Уберите Тодоренко! Такой красивый номер испортила! Заткните её, пожалуйста! На стол с ногами залезла и корячилась так, что смотреть противно";
"У меня вопрос к создателям шоу: почему вы такое позволяете? Вы в порядке вообще? Мне просто отвратительно смотреть на то, как Тодоренко пляшет на столе, что она этим показать хотела? Своё бескультурье разве что";
"Пора уже депортировать неадекватную Тодоренку домой. Там теперь есть своя "Маска", — комментируют выпуск интернет-пользователи.
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