Шукшина назвала эмиграцию Серебрякова проявлением слабости

Патриотично настроенная актриса уверена, что коллега правильно сделал, вернувшись на родину.

Мария Шукшина прокомментировала возвращение в Россию актёра Алексея Серебрякова, который проживал с 2012 года в Канаде.

Она считает Серебрякова русским человеком до глубины души и до кончиков ногтей.

Мария Васильевна убеждена, что актёр с болью и состраданием наблюдает за тем, что происходит на родине.

"Понимаю, что многие в его лице не выдерживают, проявили слабину. Для меня отъезд из страны любимой — это проявление слабости. Всё-таки жить в нашей стране действительно тяжело, и все хотят для своих детей лучшего", — цитирует слова Марии Tsargrad. tv.

Артистка видит закономерность в том, что люди возвращаются на родину. Такое решение она безоговорочно поддерживает. Она отмечает, что все видят, что происходит сейчас в Европе и Америке.

Сам Серебряков, который активно снимается в российских фильмах, не стал комментировать своё возвращение. Он лишь сказал, что вывозил детей на учёбу за границу.