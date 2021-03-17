Алла Пугачёва ответила на нападки музыкального критика Соседова

Примадонна нарушила величавое молчание и стала проявлять активность в медийном пространстве.

Сергей Соседов, который отличается довольно беспощадными суждениями, критикуя представителей шоу-бизнеса, замахнулся на "святое" — на саму Аллу Борисовну.

Личность из 90-х промышляет тем, что низвергает авторитеты прошлого.

Так, он позволил себе сказать в одном из интервью, что успех Аллы Пугачёвой существенно преувеличен, так как её недосягаемый образ создан искусственно. Он посоветовал Примадонне не появляться на публике и не общаться с журналистами.

Алла Борисовна, однако, поступает ровно наоборот. Она стала частой гостьей на публичных мероприятиях, а также не прячется от прессы.

Журналисты поинтересовались у Пугачёвой, как она относится к высказываниям Сергея Соседова.

"Не трогайте Серёжу! Ему надо как-то зарабатывать. Я это понимаю. Сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь он зарабатывает на том, чтоб меня…", — сказала Пугачёва в программе "Ты не поверишь!", пропустив острое словцо, которое является синонимом слова "критиковать".