Игорь Николаев рассказал о тяжёлой болезни Игоря Крутого

Желая поддержать композитора, музыкант посвятил своему товарищу песню "Мой друг".

Игорь Николаев объяснил, что композитору Игорю Крутому довелось пережить очень непростой период жизни.

Двадцать лет назад у композитора диагностировали новообразование в поджелудочной железе.

Автору бессмертных хитов пришлось пережить хирургическое вмешательство. Операция привела к осложнениям.

Игорь Николаев увидел своего коллегу в очень удручающем состоянии. Из тела худого и измождённого артиста торчали многочисленные трубки.

Чтобы Крутой воспрянул духом, Николаев написал ему проникновенную песню в честь их крепкой дружбы.

Игорь Крутой оценил подарок. Он пришёл в гости к Николаеву и сыграл трогательную мелодию, превозмогая боль.

"Со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию", — рассказал Николаев в интервью "Экспресс-газете".

Сейчас худоба Игоря Крутого тоже беспокоит поклонников маэстро. Выяснилось, что резкое снижению веса композитора спровоцировал сахарный диабет.