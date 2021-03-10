Желая поддержать композитора, музыкант посвятил своему товарищу песню "Мой друг".
Игорь Николаев объяснил, что композитору Игорю Крутому довелось пережить очень непростой период жизни.
Двадцать лет назад у композитора диагностировали новообразование в поджелудочной железе.
Автору бессмертных хитов пришлось пережить хирургическое вмешательство. Операция привела к осложнениям.
Игорь Николаев увидел своего коллегу в очень удручающем состоянии. Из тела худого и измождённого артиста торчали многочисленные трубки.
Чтобы Крутой воспрянул духом, Николаев написал ему проникновенную песню в честь их крепкой дружбы.
Игорь Крутой оценил подарок. Он пришёл в гости к Николаеву и сыграл трогательную мелодию, превозмогая боль.
"Со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию", — рассказал Николаев в интервью "Экспресс-газете".
Сейчас худоба Игоря Крутого тоже беспокоит поклонников маэстро. Выяснилось, что резкое снижению веса композитора спровоцировал сахарный диабет.
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