Фанаты Дарьи Палей готовятся к хейтам со стороны Ольги Бузовой

После того, как Ольга Бузова опубликовала нелестный комментарий, адресованный Дарье Палей - партнёрше Давы на шоу «Танцы со звездами», фанаты танцовщицы предупредили её о возможной волне хейта со стороны фанатов телеведущей.

«Дашенька, да не обращайте внимание на негатив, будьте только на позитиве. Хейта много ещё будет, так как история эта не закончена», — отметили подписчики Палей.