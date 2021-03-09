После того, как Ольга Бузова опубликовала нелестный комментарий, адресованный Дарье Палей - партнёрше Давы на шоу «Танцы со звездами», фанаты танцовщицы предупредили её о возможной волне хейта со стороны фанатов телеведущей.
«Дашенька, да не обращайте внимание на негатив, будьте только на позитиве. Хейта много ещё будет, так как история эта не закончена», — отметили подписчики Палей.
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