Гарик Харламов опубликовал подборку перлов Дмитрия Гордона

После шутки журналиста о Бараке Обаме юмористы сделали Гордона своим гуру, уважительно называя ведущего мастером.

Гарик Харламов разместил в своём Instagram смонтированное видео, на котором после каждой остроты Дмитрия Гордона ведущий КВН Александр Масляков выдаёт одобрительную реплику.

"Тройной удар мастера!!!", — подписал кадры Гарик.

Дмитрий Гордон на вежливую фразу собеседника "не будем вас задерживать", искромётно пошутил.

"И за это вам спасибо, а то видите как в Белоруссии как задерживают", — ответил Гордон.

Когда интервьюер отметил, что наблюдает за работой Дмитрия Ильича и давно за ним следит, тот тоже нашёлся что сказать.

"Я знал, что за мной кто-то следит", — отметил Гордон.

В ответ на просьбу дать совет, он, не задумываясь, сказал — "Совет, да любовь".