После шутки журналиста о Бараке Обаме юмористы сделали Гордона своим гуру, уважительно называя ведущего мастером.
Гарик Харламов разместил в своём Instagram смонтированное видео, на котором после каждой остроты Дмитрия Гордона ведущий КВН Александр Масляков выдаёт одобрительную реплику.
"Тройной удар мастера!!!", — подписал кадры Гарик.
Дмитрий Гордон на вежливую фразу собеседника "не будем вас задерживать", искромётно пошутил.
"И за это вам спасибо, а то видите как в Белоруссии как задерживают", — ответил Гордон.
Когда интервьюер отметил, что наблюдает за работой Дмитрия Ильича и давно за ним следит, тот тоже нашёлся что сказать.
"Я знал, что за мной кто-то следит", — отметил Гордон.
В ответ на просьбу дать совет, он, не задумываясь, сказал — "Совет, да любовь".
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