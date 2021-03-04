Суд отменил расторжение брака Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

82-летняя актриса уверена, что только она сможет защитит 73-летнего продюсера от происков недоброжелателей.

Народная артистка РСФСР забыла все прежние обиды и разногласия, стоило ей только увидеть, в каком жалком положении оказался её неразумный супруг.

Четвёртого марта Пресненский суд принял доводы Лидии Федосеевой-Шукшиной и сохранил её брак с Бари Алибасовым.

"Лидия Николаевна убеждена, что её муж находится в опасности. После новогодних праздников Бари Каримович пропал. Мы не знаем, где он находится. По некоторой информации, его квартиру в Мерзляковском переулке сдают. Самого Алибасова где-то прячут. Доходов у него нет и никакой поддержки тоже. Единственный человек, который его любит, кто готов бороться за него до конца, это Лидия Николаевна", — объяснила адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник в беседе с "Комсомольской правдой".

Федосеева-Шукшина обеспокоена тем, что Алибасова окружают неблагонадёжные личности, которые могут поместить его в дом престарелых, помимо воли Бари Каримовича.