82-летняя актриса уверена, что только она сможет защитит 73-летнего продюсера от происков недоброжелателей.
Народная артистка РСФСР забыла все прежние обиды и разногласия, стоило ей только увидеть, в каком жалком положении оказался её неразумный супруг.
Четвёртого марта Пресненский суд принял доводы Лидии Федосеевой-Шукшиной и сохранил её брак с Бари Алибасовым.
"Лидия Николаевна убеждена, что её муж находится в опасности. После новогодних праздников Бари Каримович пропал. Мы не знаем, где он находится. По некоторой информации, его квартиру в Мерзляковском переулке сдают. Самого Алибасова где-то прячут. Доходов у него нет и никакой поддержки тоже. Единственный человек, который его любит, кто готов бороться за него до конца, это Лидия Николаевна", — объяснила адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник в беседе с "Комсомольской правдой".
Федосеева-Шукшина обеспокоена тем, что Алибасова окружают неблагонадёжные личности, которые могут поместить его в дом престарелых, помимо воли Бари Каримовича.
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Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.