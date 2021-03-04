Актёр Марк Горонок отказался дать супруге развод

Марк Горонок не желает разрушать свой брак с ревнивой супругой Анной. Он пожаловался на то, что после ссоры жена не позволяет ему видеться с дочкой Лизой. Звезда сериалов "Ты у меня одна" и "Всё будет хорошо" решил обратиться к супруге, которая заблокировала его номер, через СМИ.

Именно угроза разлуки с дочерью, по словам актёра, очень негативно отразилась на его здоровье и привела его на больничную койку.

Марк пожаловался на то, что супруга поменяла в квартире замки, поэтому он даже не может взять свои вещи.

"Я не могу даже забрать свои вещи. Развода жене не дам! Пусть не мечтает об этом! У меня четвертый брак. Если Ане нужны испанские страсти, то мне нужна семья. Нашей дочке Лизоньке на днях исполняется пять лет", — объяснил Горонок в интервью "Собеседнику".

В ответ на упрёки жены в изменах Горонок привёл убедительный довод в своё оправдание.

"Смешно… Даже не собираюсь это комментировать. Через вашу газету хочу обратиться к Анне: "Ты меня всего выжимаешь в постели, дура! Куда я после тебя пойду?" А ей грезятся возле меня шалавы!" — объяснил артист.

Марк объяснил, что хочет ещё детей

"Аня, ты будешь рожать!" — заявил артист.