Анна Седокова прокомментировала конфликт с Максимом Галкиным

Анна Седокова очень болезненно восприняла ролик о своей личной жизни и её неудачных браках. Инцидент произошёл в эфире программы "Сегодня вечером".

Певица назвала видео о ней предвзятым и демонстративно покинула съёмочную площадку.

СМИ пытались выяснить у Анны, что именно её так задело.

Седокова решила дать ответ в своём Instagram.

"Аня, выскажите свою позицию!" Аня высказала позицию, когда встала и ушла", — написала исполнительница, опубликовав в заявлении своё фото в купальнике.

Максим Галкин объяснил певице, что, по его мнению, на видео не было ничего, что могло бы опорочить репутацию Анны.