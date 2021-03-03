Анна Седокова очень болезненно восприняла ролик о своей личной жизни и её неудачных браках. Инцидент произошёл в эфире программы "Сегодня вечером".
Певица назвала видео о ней предвзятым и демонстративно покинула съёмочную площадку.
СМИ пытались выяснить у Анны, что именно её так задело.
Седокова решила дать ответ в своём Instagram.
"Аня, выскажите свою позицию!" Аня высказала позицию, когда встала и ушла", — написала исполнительница, опубликовав в заявлении своё фото в купальнике.
Максим Галкин объяснил певице, что, по его мнению, на видео не было ничего, что могло бы опорочить репутацию Анны.
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