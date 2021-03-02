Александр Буйнов признался, что финансами в его семье занимается жена. Когда у него появляется желание сделать супруге презент, то она просит его этого не делать.
Об этом сам артист рассказал изданию "Собеседник".
"Мы с моей Аленкой живем уже 35 лет. Так получилось, что она управляет всеми финансовыми потоками в нашей семье. Я просто не знаю, что такое деньги, что и сколько стоит. Порой говорю ей: "Ален, я хочу сделать тебе подарок!" А в ответ слышу: "Только не это! Не надо!" Она знает, что я не разбираюсь в ценах и могу за огромную цену купить что-то совершенно ненужное. Поэтому я ей говорю: "Выбирай сама себе!", — пояснил Буйнов.
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