Александр Буйнов объяснил, почему не дарит жене подарки

Александр Буйнов признался, что финансами в его семье занимается жена. Когда у него появляется желание сделать супруге презент, то она просит его этого не делать.

Об этом сам артист рассказал изданию "Собеседник".

"Мы с моей Аленкой живем уже 35 лет. Так получилось, что она управляет всеми финансовыми потоками в нашей семье. Я просто не знаю, что такое деньги, что и сколько стоит. Порой говорю ей: "Ален, я хочу сделать тебе подарок!" А в ответ слышу: "Только не это! Не надо!" Она знает, что я не разбираюсь в ценах и могу за огромную цену купить что-то совершенно ненужное. Поэтому я ей говорю: "Выбирай сама себе!", — пояснил Буйнов.