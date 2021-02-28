Снимок Петра Чернышёва опубликовала в своём Instagram Татьяна Навка.
На снимке фигурист запечатлён уставшим и осунувшимся.
Спортсмен работает на износ, участвуя в ледовом шоу и снимаясь в фильмах.
"Канал The CW television network в России! Снимают документальный фильм о стране, о Москве и о туризме в России! Вчера вечером на Красной площади отсняли наше с Петром катание, как часть русского достояния", — написала Татьяна Навка под совместным фото.
Подписчики фигуристки обратили внимание на пугающий облик Петра Чернышёва, обеспокоившись о его состоянии здоровья.
Подписчики предположили, что спортсмена весьма изматывает тяжёлая болезнь Анастасии Заворотнюк, которая уже два года борется с онкологическим заболеванием.
"Происходящее в семье не могло не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и здоровье Настюше!! Крепитесь", — написали под фото интернет-пользователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.