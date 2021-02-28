Муж Заворотнюк напугал подписчиков изнемождённым видом

Снимок Петра Чернышёва опубликовала в своём Instagram Татьяна Навка.

На снимке фигурист запечатлён уставшим и осунувшимся.

Спортсмен работает на износ, участвуя в ледовом шоу и снимаясь в фильмах.

"Канал The CW television network в России! Снимают документальный фильм о стране, о Москве и о туризме в России! Вчера вечером на Красной площади отсняли наше с Петром катание, как часть русского достояния", — написала Татьяна Навка под совместным фото.

Подписчики фигуристки обратили внимание на пугающий облик Петра Чернышёва, обеспокоившись о его состоянии здоровья.

Подписчики предположили, что спортсмена весьма изматывает тяжёлая болезнь Анастасии Заворотнюк, которая уже два года борется с онкологическим заболеванием.

"Происходящее в семье не могло не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и здоровье Настюше!! Крепитесь", — написали под фото интернет-пользователи.