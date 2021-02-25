Гордон отреагировала на слова невесты Данко об алиментщицах-попрошайках

Невеста музыканта Мария Силуянова назвала получающих алименты женщин бесполезными.

Правозащитница Катя Гордон, клиенткой которой была экс-супруга исполнителя Данко Наталия Устюменко, прокомментировала в своём микроблоге заявление новой избранницы артиста.

Мария Силуянова убеждена, что женщины, требующие у экс-супругов алименты, — "попрошайки".

Гордон считает, что в женщине говорит личная обида.

"Невеста певца Данко (имя в прессе почти не упоминают), оскорбила женщин, получающих алименты. Выпад, в первую очередь, конечно, был в адрес мамочки двоих детей певца Данко, моей клиентки, которой мы взыскали немного денег на её деток… Один из детей тяжело болен, лежачий, требует постоянного ухода. Невесту певца Данко брезгливо было бы даже комментировать", — объяснила свою точку зрения Катя Гордон.

Гордон напомнила женщинам, что получать алименты — не стыдно. По словам юриста, пассия Данко захотела получить свою минуту славы через негатив и позор.

"Стыдно бросать ребенка — инвалида, намекая, что не надо было такое рожать. Что касается невесты певца Данко, то путь к славе через позор, это тоже путь", — подытожила правозащитница, обращая внимание на то, как повёл себя исполнитель по отношению к бывшей жене и детям.