Худрук "Ералаша" оставил после себя много законных наследников.
Экс-супруга именитого режиссёра Анна Грачевская рассказала о судьбе имущества Бориса Юрьевича.
Анна состояла в браке с руководителем детского киножурнала с 2010 по 2014 год. В браке у Грачевского родилась дочь Василиса.
В 2016-м худрук "Ералаша" вступил в брак с Екатерине Белоцерковской, которая родила ему сына Филиппа в 2020 году.
У Бориса Юрьевича есть также взрослые дочь и сын от первого брака.
"Завещания Боря не оставил", — рассказала Грачевская "СтарХиту".
По этой причине имущество покойного режиссёра будет делиться по закону. Наследниками Грачевского являются четверо его детей и вдова Екатерина Белоцерковская.
Анна объяснила, что пока не знает, на что может претендовать её дочь Василиса, так как наследственная масса собирается на протяжении полугода.
О вдове Грачевского Анна отзывается уважительно.
"У нас нет и не было войны. Катя никогда ничего плохого про меня не говорила. Катя меня уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство. Без неё я бы об этом даже не знала. Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что у меня несовершеннолетний ребенок", — объяснила Грачевская.
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