Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов рассказал, что ему нравятся проститутки, поскольку они "честные". Юморист признался, что очень сдружился с девушкой лёгкого поведения.

"Бывало, что отдыхал с проститутками. Я люблю их, они очень честные. Например, на жену или девушку тратишь больше денег. У меня даже был роман с проституткой. Из Твери девка. Мы с ней настолько сдружились, кстати, не на почве секса. Конечно, в этом плане было нормально все", — пояснил артист.