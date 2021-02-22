Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов рассказал, что ему нравятся проститутки, поскольку они "честные". Юморист признался, что очень сдружился с девушкой лёгкого поведения.
"Бывало, что отдыхал с проститутками. Я люблю их, они очень честные. Например, на жену или девушку тратишь больше денег. У меня даже был роман с проституткой. Из Твери девка. Мы с ней настолько сдружились, кстати, не на почве секса. Конечно, в этом плане было нормально все", — пояснил артист.
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