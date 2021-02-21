Анна Заворотнюк не часто рассказывает подписчикам о своей матери. Однако недавно девушка призналась, что последние два года стали самыми тяжёлыми в её жизни.

Причиной этого стало онкологическое заболевание, с которым борется Анастасия Заворотнюк.

"Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну. Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она то становится меньше, то заполняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, неправильной, мне абсолютно все равно. У меня другой приоритет", — пояснила девушка.