Анна Заворотнюк не часто рассказывает подписчикам о своей матери. Однако недавно девушка призналась, что последние два года стали самыми тяжёлыми в её жизни.
Причиной этого стало онкологическое заболевание, с которым борется Анастасия Заворотнюк.
"Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну. Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она то становится меньше, то заполняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, неправильной, мне абсолютно все равно. У меня другой приоритет", — пояснила девушка.
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